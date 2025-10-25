«Io entro in uno stato di confusione e ansia. Avrò detto una cosa interpretata male. Mi protesto innocente. Probabilmente ero agitato quando ho detto quelle cose. Non so come è venuto fuori il nome di Lauricella, non so dirlo». Sono le prime dichiarazioni rese al gip durante l'interrogatorio preventivo dall’ex prefetto Filippo Piritore, arrestato ieri con l’accusa di depistaggio. Avrebbe. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Omicidio Piersanti Mattarella, l'ex prefetto Piritore al gip: "Sul guanto ho fatto confusione, non ho occultato nulla"