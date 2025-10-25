Omicidio Piersanti Mattarella l’ex prefetto Piritore accusato di depistaggio tenta di difendersi di fronte al gip | Sul guanto ho fatto confusione

«Io entro in uno stato di confusione e ansia. Avrò detto una cosa interpretata male. Mi protesto innocente». Così l’ex prefetto Filippo Piritore, arrestato ieri con l’accusa di depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sull’ omicidio di Piersanti Mattarella, ha risposto al gip durante l’interrogatorio di garanzia. L’ex funzionario di polizia all’epoca dei fatti lavorava alla sezione rapine della Squadra Mobile di Palermo: «Il mio superiore era il dottor Contrada ma non avevo rapporti personali con lui». Secondo l’accusa Piritore avrebbe contribuito a far sparire il guanto in pelle ritrovato nell’auto usata per la fuga da uno dei killer del presidente della Regione siciliana, assassinato il 6 gennaio 1980. 🔗 Leggi su Open.online