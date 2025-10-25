Omicidio Piersanti Mattarella gip | Da ex prefetto indicazioni fuorvianti continua a depistare
(Adnkronos) – L'ex prefetto Filippo Piritore, arrestato ieri con l'accusa di avere depistato le indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, è stato interrogato dal gip prima di essere arrestato. L'ex funzionario della Squadra mobile è stato sentito dalla gip Antonella Consiglio, nell'interrogatorio preventivo, come previsto dalla riforma Nordio, e ha respinto tutte le accuse. Già nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
