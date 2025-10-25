Omicidio Piersanti Mattarella ex prefetto al gip | Sul guanto ho fatto confusione

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Piritore è stato arrestato venerdì con l'accusa di depistaggio in relazione alla nuova inchiesta sull'uccisione dell'allora presidente della Regione Sicilia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

omicidio piersanti mattarella ex prefetto al gip sul guanto ho fatto confusione

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto al gip: "Sul guanto ho fatto confusione"

