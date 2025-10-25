Omicidio Piersanti Mattarella ex prefetto al gip | Sul guanto ho fatto confusione
Filippo Piritore è stato arrestato venerdì con l'accusa di depistaggio in relazione alla nuova inchiesta sull'uccisione dell'allora presidente della Regione Sicilia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
L’ex prefetto Filippo Piritore ha respinto tutte le contestazioni sul depistaggio delle indagini per l'omicidio di Piersanti Mattarella - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto dopo 45 anni: la pista nera e il guanto sparito. @marcolillo e @saulcaia - X Vai su X
Omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. I pm: “Indagini inquinate da pezzi di istituzioni” - Agli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Scrive ilfattoquotidiano.it
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura dei domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Segnala tg24.sky.it
Omicidio Piersanti Mattarella, c’è la svolta: arrestato per depistaggio l’ex prefetto Piritore - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l’ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore ... Scrive fanpage.it