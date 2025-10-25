Omicidio Mattarella Piritore al giudice | Ero alla sezione rapine qualcuno mi avrà detto di agire così
L’interrogatorio dell’ex poliziotto prima dell’arresto: «Forse mi riferirono che Grasso aveva il guanto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il Tribunale di Palermo dopo 45 anni potrebbe arrivare a una svolta sull’omicidio di Piersanti Mattarella - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto al gip: “Sul guanto ho fatto confusione” - X Vai su X
Omicidio Mattarella, il giallo del guanto. Piritore: “Ho fatto confusione” - Ci sarebbe la sua mano dietro la sparizione del guanto di uno dei killer del presidente della Regione Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale capo dello Stato, trovato nella Fiat 127 usata per la ... Lo riporta livesicilia.it
Omicidio Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova Filippo Piritore - Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto sparire il guanto del killer dell’ex presidente della Regione ... Scrive ilsecoloxix.it
Omicidio Mattarella, il gip: "Piritore continua a despitare". L'ex prefetto impugna i domiciliari - Ex prefetto Piritore arrestato per presunto depistaggio nell’omicidio di Piersanti Mattarella: il gip parla di menzogne persistenti, lui nega e annuncia ricorso ... Come scrive lasicilia.it