Omicidio Mattarella l' ex prefetto Piritore si difende | Sul guanto ho fatto confusione

Affaritaliani.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto, Filippo Piritore, arrestato ieri con l’accusa di depistaggio, nega ogni accusa davanti al gip. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Omicidio Mattarella, l'ex prefetto Piritore si difende: "Sul guanto ho fatto confusione"

