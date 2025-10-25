Omicidio Mattarella l' ex prefetto Piritore si difende | Sul guanto ho fatto confusione

L'ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto, Filippo Piritore, arrestato ieri con l’accusa di depistaggio, nega ogni accusa davanti al gip. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Omicidio Mattarella, l'ex prefetto Piritore si difende: "Sul guanto ho fatto confusione"

Report. . Dopo 45 anni, la DIA ha arrestato l’ex funzionario di polizia Filippo Piritore, accusato di depistaggio nelle indagini sull’omicidio del presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella. Secondo la procura di Palermo il guanto di uno dei killer rinve - facebook.com Vai su Facebook

