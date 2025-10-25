Omicidio Mattarella l’ex prefetto ai domiciliari | Ho fatto confusione perchè ero in ansia Sono innocente
“Una stato di confusione e ansia”. È in questo modo che l’ex prefetto Filippo Piritore ha giustificato le dichiarazioni che lo hanno fatto finire ai domiciliari con l’accusa di aver depistato le indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella. “Io entro in uno stato di confusione e ansia. Avrò detto una cosa interpretata male. Mi protesto innocente. Probabilmente ero agitato quando ho detto quelle cose. Non so come è venuto fuori il nome di Lauricella, non so dirlo”, ha detto l’ex poliziotto durante l’interrogatorio preventivo sostenuto davanti alla gip Antonella Consiglio. Sentito dai pm di Palermo in merito al guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato, secondo i magistrati Piritore “ha reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali (anche) al rinvenimento del guanto (mai ritrovato)”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
