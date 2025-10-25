Omicidio Mattarella la ricerca dei colpevoli

LA PISTA NERA La prima ipotesi investigativa battuta per far luce sull’omicidio di Piersanti Mattarella – presidente della Regione Sicilia ammazzato il 6 gennaio 1980 e fratello dell’attuale capo dello . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Omicidio Mattarella, la ricerca dei colpevoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Omicidio Piersanti Mattarella, dopo 45 anni arrestato ex prefetto per depistaggio

Il profilo di Filippo Piritore, arrestato per il presunto depistaggio nell'inchiesta dell'omicidio di Piersanti Mattarella. La carriera nella polizia di Stato, in pensione dopo essere stato prefetto a Isernia

Omicidio Piersanti Mattarella, cos’è successo e perché fu ucciso/ L’agguato e la lunga ricerca della verità - Omicidio Piersanti Mattarella: la storia, cos'è successo nel 1980 e la ricostruzione dell'agguato. ilsussidiario.net scrive

Dopo decenni di mistero, l’ex Prefetto finisce in manette per l’omicidio di Mattarella! Il guanto di uno dei killer svelato come prova. - L'ex prefetto e funzionario della Squadra Mobile di Palermo, Filippo Piritore, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito delle indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Sicilian ... Riporta controcopertina.com

Delitto Mattarella: un politico scomodo, cosa Nostra e la pista nera. Il contesto dell’omicidio - Era considerato l’erede di Moro e avviò il compromesso storico in Sicilia. Secondo quotidiano.net