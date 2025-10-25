Omicidio Mattarella il mistero del guanto scomparso del killer | cosa svelano le indagini di depistaggio

Il Tribunale di Palermo dopo 45 anni potrebbe arrivare a una svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980 quando era presidente della Regione Sicilia. Da ieri 24 ottobre è indagato per depistaggio l’ex poliziotto e prefetto di Palermo Filippo Piritore. Ecco cosa svelano le ultime indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it