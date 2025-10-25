Omicidio Mattarella il mistero del guanto scomparso del killer | cosa svelano le indagini di depistaggio
Il Tribunale di Palermo dopo 45 anni potrebbe arrivare a una svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980 quando era presidente della Regione Sicilia. Da ieri 24 ottobre è indagato per depistaggio l’ex poliziotto e prefetto di Palermo Filippo Piritore. Ecco cosa svelano le ultime indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
L’ex prefetto Filippo Piritore ha respinto tutte le contestazioni sul depistaggio delle indagini per l'omicidio di Piersanti Mattarella - facebook.com Vai su Facebook
$Juorno $omicidio $Mattarella, $arrestato un ex $poliziotto: fece sparire il guanto del killer. La $Procura di # Palermo parla di $depistaggio - X Vai su X
Omicidio Mattarella, il mistero del guanto scomparso del killer: cosa svelano le indagini di depistaggio - Il Tribunale di Palermo dopo 45 anni potrebbe arrivare a una svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980 quando ... Da fanpage.it
Piersanti Mattarella, ex poliziotto Filippo Piritore arrestato per depistaggio: il mistero del guanto sparito - L'ex poliziotto Filippo Piritore è stato arrestato per depistaggio sull'omicidio di Piersanti Mattarella: avrebbe fatto sparire il guanto dei killer ... Riporta virgilio.it
L'omicidio di Piersanti Mattarella e il mistero del guanto scomparso. La ricostruzione e cosa non torna nelle indagini - "Un guanto di mano destra, in pelle di colore scuro marrone antistante al sedile anteriore destro". Secondo notizie.tiscali.it