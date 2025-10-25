Omicidio Mattarella | ex prefetto arrestato nega depistaggio i legali annunciano ricorso
L'ex prefetto Filippo Piritore, 75 anni, originario di Agrigento, arrestato ieri con l'accusa di avere depistato le indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, è stato interrogato dal gip prima di essere arrestato. L'ex funzionario della Squadra mobile è stato sentito dalla gip Antonella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
