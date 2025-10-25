Omicidio Mattarella arrestato un ex prefetto per depistaggio
All’apparenza è solo un dettaglio. Si vede in una foto dell’interno della Fiat 127 che, la mattina del 6 gennaio del 1980, a Palermo, i killer del presidente della regione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Omicidio Piersanti Mattarella, dopo 45 anni arrestato ex prefetto per depistaggio - facebook.com Vai su Facebook
Il profilo di Filippo Piritore, arrestato per il presunto depistaggio nell'inchiesta dell'omicidio di Piersanti Mattarella. La carriera nella polizia di Stato, in pensione dopo essere stato prefetto a Isernia $ANSA - X Vai su X
Omicidio Piersanti Mattarella, c’è la svolta. Arrestato ex prefetto Piritore: “Fece sparire guanto del killer” - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l’ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore ... fanpage.it scrive
Svolta sull'omicidio Mattarella, arrestato l'ex prefetto Piritore - C'è l'ombra di pezzi delle istituzioni dietro il sistematico inquinamento delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana che tentò di spezzare i legami tra ... Come scrive ansa.it
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura dei domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Riporta tg24.sky.it