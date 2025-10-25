Omicidio Mattarella arrestato un ex prefetto per depistaggio

Cms.ilmanifesto.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’apparenza è solo un dettaglio. Si vede in una foto dell’interno della Fiat 127 che, la mattina del 6 gennaio del 1980, a Palermo, i killer del presidente della regione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

omicidio mattarella arrestato un ex prefetto per depistaggio

© Cms.ilmanifesto.it - Omicidio Mattarella, arrestato un ex prefetto per depistaggio

Altri contenuti sullo stesso argomento

omicidio mattarella arrestato exOmicidio Piersanti Mattarella, c’è la svolta. Arrestato ex prefetto Piritore: “Fece sparire guanto del killer” - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l’ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore ... fanpage.it scrive

omicidio mattarella arrestato exSvolta sull'omicidio Mattarella, arrestato l'ex prefetto Piritore - C'è l'ombra di pezzi delle istituzioni dietro il sistematico inquinamento delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana che tentò di spezzare i legami tra ... Come scrive ansa.it

omicidio mattarella arrestato exOmicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura dei domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Mattarella Arrestato Ex