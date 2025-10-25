Omicidio Marco Veronese a Collegno la testimone | Killer ha colpito senza dire una parola
"Era vestito bene, con una giacca blu e un cappuccio. Freddo, lucido, non era lì per una rapina": così una testimone descrive l’agguato in cui è stato ucciso Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, a Collegno. Interrogato un uomo che corrisponde alla descrizione: si tratterebbe di un 25enne con disturbi psichiatrici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Parla la donna che dalla finestra della sua abitazione ha assistito all'omicidio del 39enne titolare di una ditta che si occupa di videosorveglianza: «Marco aveva una voce affannata, è ancora riuscito a dire "oh mio Dio"» - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Marco Veronese a Collegno, la testimone: “Killer ha colpito senza dire una parola”. C’è un fermo - Freddo, lucido, non era lì per una rapina": così una testimone descrive l’agguato in ... Lo riporta fanpage.it
Omicidio di Marco Veronese a Collegno, le indagini e il racconto dei testimoni - Gli inquirenti, anche grazie alle immagini delle telecamere di zona, stanno cercando di identificare il killer del 39enne, freddato per strada da oltre una decina di coltellate. Da tg24.sky.it
Omicidio di Marco Veronese a Collegno, le indagini si concentrano su un sospettato: perquisita la casa - Omicidio di Marco Veronese, gli sviluppi delle indagini e la richiesta di massimo riserbo da parte del padre e della madre della vittima ... Riporta virgilio.it