Omicidio di Piersanti Mattarella l' ex prefetto Piritore agli arresti nega tutto
AGI - Prima di essere arrestato, ieri, per depistaggio, la settimana scorsa l'ex prefetto Filippo Piritore aveva respinto le accuse anche davanti al Gip Antonella Consiglio, che lo aveva sottoposto all'interrogatorio preventivo, previsto dalla riforma Nordio. Così come aveva fatto quando era stato sentito dai pubblici ministeri di Palermo, a settembre 2024, l'ex funzionario della Squadra mobile ha escluso di avere fatto sparire il guanto, sostenendo che se cosi' fosse stato non avrebbe mai messo qualcosa per iscritto. Tra l'altro l'ex funzionario della Squadra mobile ha sostenuto di non avere avuto alcun ruolo nelle indagini, cosa smentita dalle relazioni di servizio e dalle diverse e contrastanti versioni che ha reso, chiamando in causa colleghi e sottoposti e persino il pm titolare delle indagini, Pietro Grasso, poi giudice a latere del maxiprocesso e presidente del Senato. 🔗 Leggi su Agi.it
