Omicidio di Marco Veronese a Collegno | caccia al killer incappucciato indagini senza sosta
Proseguono le indagini sull’omicidio di Marco Veronese, 39 anni, ucciso a coltellate sotto casa a Collegno. I carabinieri stanno analizzando le telecamere della zona per identificare l’uomo incappucciato fuggito dopo l’agguato. Al momento nessuna pista è esclusa e non risultano fermi. Il quartiere del comune alle porte di Torino vive nella paura e nel silenzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Parla la donna che dalla finestra della sua abitazione ha assistito all'omicidio del 39enne titolare di una ditta che si occupa di videosorveglianza: «Marco aveva una voce affannata, è ancora riuscito a dire "oh mio Dio"» - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Marco Veronese a Collegno: caccia al killer incappucciato, indagini senza sosta - Proseguono le indagini sull’omicidio di Marco Veronese, 39 anni, ucciso a coltellate sotto casa a Collegno. fanpage.it scrive
Omicidio Marco Veronese a Collegno, la testimone: “Killer ha colpito senza dire una parola”. C’è un fermo - Freddo, lucido, non era lì per una rapina": così una testimone descrive l’agguato in ... Come scrive fanpage.it
Omicidio di Marco Veronese a Collegno, le indagini e il racconto dei testimoni - Gli inquirenti, anche grazie alle immagini delle telecamere di zona, stanno cercando di identificare il killer del 39enne, freddato per strada da oltre una decina di coltellate. Secondo tg24.sky.it