Omicidio di Marco Veronese a Collegno | caccia al killer incappucciato indagini senza sosta

Proseguono le indagini sull’omicidio di Marco Veronese, 39 anni, ucciso a coltellate sotto casa a Collegno. I carabinieri stanno analizzando le telecamere della zona per identificare l’uomo incappucciato fuggito dopo l’agguato. Al momento nessuna pista è esclusa e non risultano fermi. Il quartiere del comune alle porte di Torino vive nella paura e nel silenzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

