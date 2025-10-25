Omicidio Bramucci l' autista dei killer | Non ho fatto del male a nessuno
“Non ha mai fatto del male a nessuno”. Ismail Memeti, 56enne macedone, è a processo davanti alla corte di assise del tribunale di Viterbo per l'omicidio di Salvatore Bramucci, ucciso a Soriano nel Cimino il 7 agosto 2022. Secondo la procura, ha preso parte al commando dopo essere stato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
