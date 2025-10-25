Omer e Rasha sempre più vicini al GF lei | Ho il freno a mano per la mia famiglia ma potrei crollare

Cresce il feeling tra Rasha e Omer nella casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore la concorrente ha ammesso l'interesse per il suo inquilino e spiegato il motivo per il quale ha deciso di mostrarsi frenata con lui: "La mia famiglia mi vede, ho gli occhi di mia madre qui", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

