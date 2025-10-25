Olimpiadi Milano Cortina 2026 Delpini scrive agli sportivi | Entusiasmo sì culto idolatrico del successo no

Milano, 25 ottobre 2025 – A poco più di cento giorni dai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 l’Arcivescovo Mario Delpini scrive agli sportivi e li invita a una vittoria che non si misura in medaglie, ma nella capacità di fare dello sport un bene per tutti. L'idea Olimpiadi affascina Milano L'idea Olimpiadi affascina Milano Si intitola “Winners” la nuova “Lettera agli sportivi” che Delpini ha consegnato ieri sera, all’Oratorio Sant’Antonio Maria Zaccaria di Milano, a una delegazione di dirigenti, allenatori e atleti delle società sportive del territorio ambrosiano, nell’ambito del tradizionale Incontro diocesano del mondo dello sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, Delpini scrive agli sportivi: “Entusiasmo sì, culto idolatrico del successo no”

