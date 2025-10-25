Olimpiadi invernali 2026 | Milano palcoscenico culturale tra sport e arte

Parlando di Olimpiadi, saltano alla mente medaglie, record e tifo. Milano, invece, trasforma i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 in un evento che celebra anche creatività, memoria e cultura. Per accogliere visitatori da tutto il mondo, da novembre 2025 la città ha organizzato un ricco calendario espositivo consultabile sul sito YesMilano, che attraversa secoli, linguaggi e discipline, trasformando musei e palazzi storici in un grande palcoscenico internazionale. Milano, polo culturale internazionale. Il sindaco Giuseppe Sala sottolinea che l’obiettivo è far conoscere Milano non solo come «venue sportiva», ma anche come «polo culturale frizzante e innovativo». 🔗 Leggi su Panorama.it

