oggi si celebra il world pasta day un italiano su 3 la mangia ogni giorno

AGI - Oggi è il World Pasta Day, ricorrenza promossa da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation (IPO), che appunto ogni 25 ottobre celebra la pasta come simbolo universale della nostra cultura gastronomica, consumata da quasi 9 italiani su 10 più volte a settimana e con 1 su 3 che la consuma quotidianamente o quasi. E se è vero che la pasta è un prodotto della tradizione che ha saputo evolversi nel tempo, restando saldamente ancorato all' identità italiana, praticamente tutti (96,6%) concordano sul fatto che la pasta è un vero e proprio " ambasciatore " del Made in Italy nel mondo. 🔗 Leggi su Agi.it

