Oggi sfilano Ornella Muti Alberti e Merenda

Ieri i cortometraggi, oggi i grandi attori, per una carrellata di star del cinema italiano e internazionale, da Maria de Medeiros a Ornella Muti, passando per Luc Merenda e Gigio Alberti. Entra nel vivo questo pomeriggio la Festa del Cinema di Monza, partita ieri al Capitol Anteo con la proiezione e la premiazione dei cortometraggi vincitori del NurSind Care Film Festival, incentrati sul tema del “prendersi cura“. Ospite d’onore e madrina della serata l’attrice e regista portoghese Maria de Medeiros, che sarà protagonista anche oggi di un omaggio alla carriera in Villa Reale. Dalle 16.30 sarà il Teatro di Corte della Reggia monzese a fare da scenario per il Visiona MovieFest, che vedrà sfilare alcuni protagonisti della cinematografia italiana e straniera, con appuntamenti imperdibili per gli appassionati del grande schermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oggi sfilano Ornella Muti, Alberti e Merenda

