Oggi la raccolta fondi per Roberto Enrique morto a 25 anni travolto da un’auto
Pesaro, 25 ottobre 2025 – Una “pollada” per aiutare Roberto Enrique a tornare a casa. È in corso in queste ore, in via Santa Maria delle Fabbrecce 17, nel circolo che affaccia nei Giardini di Santa Maria, la raccolta fondi organizzata dalla comunità peruviana di Pesaro per sostenere il rimpatrio della salma di Roberto Enrique Villanueva Torres, 25 anni, morto sabato scorso dopo essere stato travolto da un’auto lungo la strada Romagna, nel tratto delle Siligate. Un momento di grande partecipazione, a cui ha preso parte anche il sindaco Andrea Biancani, che ha voluto ringraziare pubblicamente la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
