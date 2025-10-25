Oggi la raccolta fondi per Roberto Enrique morto a 25 anni travolto da un’auto

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesaro, 25 ottobre 2025 – Una “pollada” per aiutare Roberto Enrique a tornare a casa. È in corso in queste ore, in via Santa Maria delle Fabbrecce 17, nel circolo che affaccia nei Giardini di Santa Maria, la raccolta fondi organizzata dalla comunità peruviana di Pesaro per sostenere il rimpatrio della salma di Roberto Enrique Villanueva Torres, 25 anni, morto sabato scorso dopo essere stato travolto da un’auto lungo la strada Romagna, nel tratto delle Siligate. Un momento di grande partecipazione, a cui ha preso parte anche il sindaco Andrea Biancani, che ha voluto ringraziare pubblicamente la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

oggi la raccolta fondi per roberto enrique morto a 25 anni travolto da un8217auto

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi la raccolta fondi per Roberto Enrique, morto a 25 anni travolto da un’auto

Argomenti simili trattati di recente

oggi raccolta fondi robertoOggi la raccolta fondi per Roberto Enrique, morto a 25 anni travolto da un’auto - La comunità peruviana vuole riportare in Perù il corpo del ragazzo: appuntamento nel circolo  in via Santa Maria delle Fabbrecce 17. Riporta ilrestodelcarlino.it

oggi raccolta fondi robertoMorte sulle Siligate, la raccolta fondi per Roberto. «Oggi arriva la mamma dal Perù, aiutiamola» - PESARO A perdere la vita non è stato soltanto un ragazzo di 25 anni, ma il figlio di un’intera comunità. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oggi Raccolta Fondi Roberto