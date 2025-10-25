oggi big match in trasferta contro il milan

Andare ad affrontare il Milan avendo cinque punti in più dei rossoneri e occupando la seconda posizione della classifica: stimolo maggiore di questo per dimostrare che il Cesena di Nicola Campedelli ha voglia di restare fra le grandi protagoniste del campionato di Primavera 1 davvero non è facile trovarlo. I rossoneri di Milano fin qui sul loro campo non hanno ancora vinto, è stato inoltre deciso che l’incontro in programma per le 13 di oggi si disputerà allo ’Sportitalia Villlage di Carate Brianza’. La buona notizia in casa Cesena è il ritorno di Davide Zamagni che torna disponibile dopo aver smaltito i guai muscolari: vista la lunga assenza, non sembra però probabile un impiego dall’inizio per il centrocampista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

