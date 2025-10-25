Oggi alla Festa del Cinema di Roma | Illusione

Viene presentato  oggi alla  20ª edizione della Festa del Cinema di Roma  nella sezione  Grand Public  ILLUSIONE di Francesca Archibugi  con  Jasmine Trinca,  Michele Riondino,  Angelina Andrei,  Vittoria Puccini, con  Francesca Reggiani  con  Aurora Quattrocchi  e con  Filippo Timi. La sceneggiatura è firmata da  Francesca Archibugi, Laura Paolucci, Francesco Piccolo, la fotografia è a cura di  Francesco Di Giacomo, il montaggio di  Esmeralda Calabria, le musiche originali di  Battista Lena, la scenografia di  Giada Calabria, i costumi di  Catherine Buyse. Illusione  è una produzione  Fandango  con  Rai Cinema  in coproduzione con  Joseph Rouschop  per  Tarantula, prodotto da  Domenico Procacci  e  Laura Paolucci  e   sarà distribuito nelle sale da  01 Distribution. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

