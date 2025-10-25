Oggi alla Festa del Cinema di Roma | Illusione

Viene presentato oggi alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public ILLUSIONE di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini, con Francesca Reggiani con Aurora Quattrocchi e con Filippo Timi. La sceneggiatura è firmata da Francesca Archibugi, Laura Paolucci, Francesco Piccolo, la fotografia è a cura di Francesco Di Giacomo, il montaggio di Esmeralda Calabria, le musiche originali di Battista Lena, la scenografia di Giada Calabria, i costumi di Catherine Buyse. Illusione è una produzione Fandango con Rai Cinema in coproduzione con Joseph Rouschop per Tarantula, prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci e sarà distribuito nelle sale da 01 Distribution. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

