Un’officina meccanica di Grazzanise è stata trasformata in un deposito abusivo di rifiuti pericolosi. A scoprirlo, nella giornata di ieri, venerdì 24 ottobre, sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Caserta, insieme ai militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno arrestato un 57enne del posto per gestione illecita di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Officina trasformata in discarica di rifiuti pericolosi: arrestato un 57enne di Grazzanise. Scatta il sequestro