Officina trasformata in discarica di rifiuti pericolosi | arrestato un 57enne di Grazzanise Scatta il sequestro

Teleclubitalia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’officina meccanica di Grazzanise è stata trasformata in un deposito abusivo di rifiuti pericolosi. A scoprirlo, nella giornata di ieri, venerdì 24 ottobre, sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Caserta, insieme ai militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno arrestato un 57enne del posto per gestione illecita di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

officina trasformata in discarica di rifiuti pericolosi arrestato un 57enne di grazzanise scatta il sequestro

© Teleclubitalia.it - Officina trasformata in discarica di rifiuti pericolosi: arrestato un 57enne di Grazzanise. Scatta il sequestro

Leggi anche questi approfondimenti

Officina trasformata in discarica abusiva: scatta il sequestro a Capaccio Paestum - Una vasta operazione di controllo ambientale ha portato ieri mattina alla scoperta di un deposito illecito di rifiuti speciali all’interno di un’officina meccanica del territorio. ilmattino.it scrive

officina trasformata discarica rifiutiArea di trasferenza di Cimitile trasformata in una discarica abusiva, immagini sconcertanti - Sequestrata a Cimitile un'area usata come discarica abusiva: società indagata per gestione illecita di rifiuti, rischio inquinamento. Da virgilio.it

officina trasformata discarica rifiutiSequestrata l’area di trasferenza del Comune di Cimitile: era stata trasformata in una discarica abusiva - L'area di trasferenza del Comune di Cimitile, ovvero quella adibita allo stoccaggio di rifiuti in attesa del trasferimento presso gli impianti idonei ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Officina Trasformata Discarica Rifiuti