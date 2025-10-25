Officina trasformata in discarica di rifiuti pericolosi | arrestato un 57enne di Grazzanise Scatta il sequestro
Un’officina meccanica di Grazzanise è stata trasformata in un deposito abusivo di rifiuti pericolosi. A scoprirlo, nella giornata di ieri, venerdì 24 ottobre, sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Caserta, insieme ai militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno arrestato un 57enne del posto per gestione illecita di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
