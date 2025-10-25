Odissea in stabilimento balneare Il Mito per analizzare il presente

Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari tornano in scena al Binario 7 di Monza con uno spettacolo in cui moderni Ulisse, Penelope e Telemaco, in vacanza in uno stabilimento balneare, rivivono le avventure del viaggio mitologico, trasformandolo in un viaggio interiore alla scoperta dei limiti, delle difficoltà e dei paradossi della società contemporanea. Appuntamento con “ LidOdissea “ stasera alle 21 e domani, alle 16, per Teatro+Tempo Presente. “LidOdissea“ è una drammaturgia originale, che prosegue e approfondisce la riflessione sulla società contemporanea. Il lavoro risponde al desiderio di indagare sia il senso di inquietudine che, come uno spettro, aleggia sull’uomo contemporaneo immerso nella società che lo circonda, sia l’inadeguatezza che produce in lui il confronto con la società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Odissea in stabilimento balneare. Il Mito per analizzare il presente

Radio Binario 7. . SPOILER - LIDODISSEA - puntata del 16 ottobre 2025 TEATRO BINARIO 7 - SALA CHAPLIN Sabato 25 ottobre ore 21:00 Domenica 26 ottobre ore 16.00 https://binario7.org/seasons/2025-2026/lidodissea testo e regia Gianfranco Berardi e - facebook.com Vai su Facebook

