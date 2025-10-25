NXT Halloween Havoc 2025 – Preview

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Preview qui sulle nostre pagine. E' ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di Halloween Havoc 2025 che si terrà dal Findlay Toyota Center di Prescott Valley, Arizona. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. TAG TEAM MATCH WWE NXT Tag Team Title Match: The Hardy Boyz (Jeff Hardy & Matt Hardy) (c) vs. DarkState (Dion Lennox & Osiris Griffin) (wCutler James & Saquon Shugars) I The Hardy Boyz metteranno in palio i loro NXT Tag Team Title contro i Dark State, un rematch per gli sfidanti. Mi aspetto un incontro alla pari dove però vedo leggermente avvantaggiati i campioni.

