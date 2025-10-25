Nuovo sciopero dei trasporti a Milano | mezzi Atm metro bus e tram a rischio

Nuovo sciopero a Milano. Venerdì 7 novembre è in programma un'agitazione che metterà a rischio i mezzi del trasporto pubblico per 24 ore. Metro, tram e bus Atm potrebbero essere messi in ginocchio sotto la Madonnina.Sciopero dei mezzi Atm a MilanoA proclamare lo sciopero è il sindacato Al Cobas. 🔗 Leggi su Milanotoday.it