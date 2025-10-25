Nuovo percorso pedonale per l’Istituto Agrario di Limbiate nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Mombello
È stato inaugurato questa mattina, sabato 25 ottobre a Limbiate, il “Vialetto Paul Harris”, nuovo percorso pedonale realizzato all’interno dell’area verde che circonda l’Istituto Tecnico Agrario Luigi Castiglioni, ospitato nella storica Villa Crivelli-Pusterla, nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello. L’intervento, promosso dalla Provincia di Monza e della Brianza, dal Rotary Club Varedo e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
