Nuovo percorso pedonale per l’Istituto Agrario di Limbiate nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Mombello

25 ott 2025

È stato inaugurato questa mattina, sabato 25 ottobre a Limbiate, il “Vialetto Paul Harris”, nuovo percorso pedonale realizzato all’interno dellarea verde che circonda l’Istituto Tecnico Agrario Luigi Castiglioni, ospitato nella storica Villa Crivelli-Pusterla, nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello. L’intervento, promosso dalla Provincia di Monza e della Brianza, dal Rotary Club Varedo e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

