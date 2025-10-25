Nuovo manto al Recchioni La Fermana si allena alla Cops
In vista del doppio turno casalingo contro Fermignanese e Ksport Montecchio, la Fermana si allena alla Cops. Sono finiti nelle ultime ore allo stadio Bruno Recchioni i lavori al fondo in erba naturale che ha previsto prima il carotaggio, arieggiatura, semina e 180 quintali di terra e sabbia proprio per far tornare il fondo ad una condizione migliore di quella precedente. Le condizioni che si erano viste in occasione del match con il Fabriano Cerreto erano decisamente allarmanti e la società è intervenuta per cercare di porre rimedio alla situazione arrivata al limite. Da qui in poi il campo da gioco verrà utilizzato solo ed esclusivamente per le gare, per dar modo all’erba di attecchire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
