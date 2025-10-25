Nuovo look per Villa Glori | finiti i lavori da due milioni di euro in arrivo anche nuovi alberi

La prima fase di riqualificazione e restauro di Villa Glori è conclusa: il 30 ottobre l’area sarà riconsegnata ai cittadini. Ad annunciarlo è stata l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, nel corso dei lavori della seconda edizione degli Stati generali del Verde, la giornata dedicata al dialogo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuovo Drop, nuovi look da innamorarsi Sfumature calde, tessuti avvolgenti e dettagli che raccontano tutta la magia dell’autunno Dai toni cioccolato e panna all’arancio più intenso, ogni capo è pensato per farti sentire femminile, elegante e sempre alla - facebook.com Vai su Facebook

Villa Glori, il concessionario non paga e il comune si riprende il centro ippico - Per riuscirvi, però, la SSD Lazio Equitazione avrebbe dovuto versare una somma che, oggi, ha superato 1,2 ... Riporta romatoday.it

Villa Glori: il centro d'ippica del comune - Condividi La polizia locale al centro d'ippica (1) Foto da: Villa Glori: il centro d'ippica del comune La polizia locale al centro d'ippica (2) Foto da: Villa Glori: il centro d'ippica del comune ... Scrive romatoday.it