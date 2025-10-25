Nuovo attacco di Vespa a Sinner | ecco cosa ha detto

Non è bastato il tweet che ha aperto un mondo di polemiche, il 22 ottobre, sulle ragioni per cui gli italiani non dovrebbero tifare per Jannik Sinner: nelle ultime ore, infatti, il noto giornalista Bruno Vespa è tornato sull'argomento e ha elencato quattro motivazioni che, secondo lui, sarebbero più che sufficienti per "disaffezionarsi" dal numero uno del tennis italiano e dal numero due del mondo. "L'elenco" di Vespa. Ed eccolo, il nuovo tweet al veleno pubblicato su X. " Nell’elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovo attacco di Vespa a Sinner: ecco cosa ha detto

