Nuovo allenatore Juve, Ceccarini fa il punto: Spalletti, Mancini e Palladino liberi, ma la società per ora non cambia e aspetta la svolta. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo che si misura sui risultati. La posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è il tema caldo del momento. Nonostante la buona reazione mostrata dalla squadra nella sconfitta di misura contro il Real Madrid, la crisi di risultati (la squadra non vince dal 13 settembre) è sotto gli occhi di tutti. L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenuto su TMW, ha fatto il punto sulla situazione, confermando che il tecnico non è a rischio immediato, ma sottolineando come la prossima partita sia già un crocevia fondamentale e che le alternative, in caso di ribaltone, non mancano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: due idee e una scommessa in caso di ribaltone in panchina. Chi potrebbe prendere il posto di Tudor