Nuovi uffici comunali parte il cantiere al Berzolla | dal 27 ottobre divieto di sosta vicino all' edificio
Nuovi uffici comunali al Berzolla, cantiere in partenza. Entra nel vivo il progetto di recupero e riqualificazione dello storico immobile - ex rimessa locomotori - destinato a spazio polifunzionale e sede dei servizi sociali, conta un investimento complessivo di 6milioni 200mila euro, di cui. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
