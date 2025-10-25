Nuovi uffici comunali parte il cantiere al Berzolla | dal 27 ottobre divieto di sosta vicino all' edificio

Ilpiacenza.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi uffici comunali al Berzolla, cantiere in partenza. Entra nel vivo il progetto di recupero e riqualificazione dello storico immobile - ex rimessa locomotori - destinato a spazio polifunzionale e sede dei servizi sociali, conta un investimento complessivo di 6milioni 200mila euro, di cui. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

