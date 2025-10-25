Nuovi treni regionali La Toscana pioniera dell’intermobilità

Procede a ranghi serrati il maxi progetto da 1,3 miliardi di euro di investimenti per modernizzare entro il 2034 la mobilità in Toscana. Nelle scorse settimane è stato consegnato il 70° treno regionale di ultima generazione di Trenitalia, un convoglio composto da sei carrozze a doppio piano con una capienza di 700 posti a sedere e più spazio per i viaggiatori e nelle sedute, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone. Ogni treno è dotato di 50 videocamere a circuito chiuso per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

