Tempo di lettura: 2 minuti Torna a tremare la terra in Irpinia. Nelle ultime ore la provincia di Avellino è stata interessata da una nuova sequenza sismica che ha fatto registrare quattro scosse in meno di 24 ore. Dopo i due eventi di ieri — il primo alle 14.40 con epicentro a Grottolella e il secondo alle 17.30 ad Aquilonia (magnitudo 1.9) — la notte è stata segnata da altre due lievi scosse con epicentro a Montefredane: la prima di magnitudo 2.1 alle 1.19 e la seconda di 1.5 alle 5.15, entrambe localizzate a circa 17 chilometri di profondità secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuove scosse nella notte in Irpinia, prosegue il monitoraggio