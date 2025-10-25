Nuove scosse in Irpinia dopo il sisma principale | registrati due eventi di magnitudo 2.0 e 2.4

Avellino, 25 ottobre 2025 — Dopo la scossa principale di magnitudo 4.0 registrata nel territorio di Montefredane (AV), gli strumenti hanno rilevato altri due eventi sismici nella stessa area dell’Irpinia.Il primo, di magnitudo 2.0 (ML), è stato registrato alle 21:59 italiane (19:59 UTC). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

