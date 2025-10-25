Nuove politiche di coesione incontro con Gualtieri e Zingaretti | Serve osservatorio sui fondi Ue nel Lazio

Romatoday.it | 25 ott 2025

Oltre cento realtà del Lazio hanno partecipato all’incontro sui nuovi fondi di coesione aperto dal capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti.“Nuove politiche di coesione: difendere la centralità dei territori”, questo il titolo dell’appuntamento che si è svolto oggi, sabato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

