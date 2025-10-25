Nuova Sondrio | contro il Chievo serve un' impresa
Più classico dei “testa-coda” domani alle 14,30 alla Castellina per la Nuova Sondrio: i biancazzurri di mister Amelia, ultimi nella classifica del girone B di serie D con un solo punto, quello conquistato domenica scorsa a Pavia, ricevono infatti il Chievo Verona, primo in graduatoria con 19. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
9ª giornata Serie D - Girone B ? NUOVA SONDRIO - CHIEVO VERONA Domenica 26 ottobre - ore 14:30 ? Stadio Castellina, Sondrio - facebook.com Vai su Facebook
Serie D – Girone B, la 9^ giornata: Chievo in trasferta a Sondrio, Folgore contro un Milan Futuro ferito - Torna in campo il Girone B di Serie D con la nona giornata di campionato, in programma questa domenica. Segnala sportlegnano.it