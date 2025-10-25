Nuova Sondrio | contro il Chievo serve un' impresa

Sondriotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più classico dei “testa-coda” domani alle 14,30 alla Castellina per la Nuova Sondrio: i biancazzurri di mister Amelia, ultimi nella classifica del girone B di serie D con un solo punto, quello conquistato domenica scorsa a Pavia, ricevono infatti il Chievo Verona, primo in graduatoria con 19. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

