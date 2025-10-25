Nuova scossa l’ennesima | cresce la paura | gente in strada

Tempo di lettura: 2 minuti Un’altra scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda serata di oggi in provincia di Avellino, dove ormai le vibrazioni telluriche stanno diventando una vera e propria “pizzicosa”, come la chiamano in dialetto molti residenti per descrivere quella sensazione improvvisa e pungente che fa tremare tutto, anche i nervi. Secondo le prime informazioni, il sisma sarebbe stato di moderata intensità, ma sufficiente a far scendere in strada numerose persone, spaventate e preoccupate per la frequenza con cui, negli ultimi giorni, la terra sta continuando a muoversi nell’Irpinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it