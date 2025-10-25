Nuova scossa in Italia | paura nella notte l’epicentro
Un silenzio improvviso, rotto all’improvviso da qualcosa che nessuno si aspetta mai. In Irpinia, mentre la notte avvolgeva tutto e il sonno sembrava proteggere dai pensieri, in molti si sono svegliati di colpo, col cuore in gola e una domanda sospesa nell’aria: cos’è successo davvero? Le ore piccole portano spesso sogni agitati, ma questa volta non era immaginazione. Qualcosa ha scosso le case, i vetri hanno vibrato e per qualche istante la tranquillità si è spezzata, lasciando spazio a una sensazione che i residenti di queste terre conoscono fin troppo bene. Il boato che ha svegliato la provincia: la paura corre tra le mura di casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Nuova scossa di terremoto oggi, 20 ottobre, ai Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 2.5, con epicentro tra #Pozzuoli e #Napoli è stato registrato all’alba ed è stato accompagnato da un boato che ha svegliato decine di residenti. Non ci sarebbero danni - facebook.com Vai su Facebook
Trema ancora la terra ai Campi Flegrei: nuova scossa in mattinata https://ift.tt/nZPGLBC - X Vai su X
Terremoto oggi a Savona magnitudo 2.3/ Ultime notizie INGV: Russia, nuova maxi scossa M 6.1 alle Isole Curili - 1): i dati e la mappa INGV La nuova scossa di terremoto oggi mercoledì 27 agosto 2025 in ... Secondo ilsussidiario.net
Terremoto Avellino, la paura sui social: «Ha tremato tutto per 4-5 secondi, mai sentito una scossa così forte» - 6 è stato registrato nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14. Secondo msn.com
Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4,7 al largo di Trapani: nessun danno, paura per turisti - Una scossa di magnitudo 4,7 è stata registrata all'alba al largo di Trapani ed è stata avvertita fino a Palermo. Segnala it.euronews.com