Nuova scossa in Italia | paura nella notte l’epicentro

Un silenzio improvviso, rotto all'improvviso da qualcosa che nessuno si aspetta mai. In Irpinia, mentre la notte avvolgeva tutto e il sonno sembrava proteggere dai pensieri, in molti si sono svegliati di colpo, col cuore in gola e una domanda sospesa nell'aria: cos'è successo davvero? Le ore piccole portano spesso sogni agitati, ma questa volta non era immaginazione. Qualcosa ha scosso le case, i vetri hanno vibrato e per qualche istante la tranquillità si è spezzata, lasciando spazio a una sensazione che i residenti di queste terre conoscono fin troppo bene. Il boato che ha svegliato la provincia: la paura corre tra le mura di casa.