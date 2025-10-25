Nuova scossa di terremoto nell' Avellinese magnitudo tra 3.9 e 4.4

Agi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Ancora una scossa di terremoto nella provincia di Avellino, anche più forte dello sciame sismico avvertito questa mattina anche nel Salernitano e in una parte di Napoli.  La nuova scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata dall'Ingv alle 21.49, con una magnitudo provvisoria stimata tra 3.9 e 4.4. Ieri una nota del Viminale aveva riferito che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi era "in costante contatto con il prefetto di Avellino" e che seguiva "con attenzione l'evolversi della situazione dopo la scossa di terremoto che ha colpito la provincia". . 🔗 Leggi su Agi.it

nuova scossa di terremoto nell avellinese magnitudo tra 39 e 44

© Agi.it - Nuova scossa di terremoto nell'Avellinese, magnitudo tra 3.9 e 4.4

Altre letture consigliate

nuova scossa terremoto nellTerremoto Irpinia oggi, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... fanpage.it scrive

nuova scossa terremoto nellTerremoto, nuova scossa 3.1 nell’Avellinese: nessun danno, verifiche su scuole e uffici - Un sussulto avvertito in più comuni dell’Avellinese: alle ore 10. Segnala pupia.tv

nuova scossa terremoto nellForte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo provvisoria tra 3.9 e 4.4 - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Scossa Terremoto Nell