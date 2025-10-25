AGI - Ancora una scossa di terremoto nella provincia di Avellino, anche più forte dello sciame sismico avvertito questa mattina anche nel Salernitano e in una parte di Napoli. La nuova scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata dall'Ingv alle 21.49, con una magnitudo provvisoria stimata tra 3.9 e 4.4. Ieri una nota del Viminale aveva riferito che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi era "in costante contatto con il prefetto di Avellino" e che seguiva "con attenzione l'evolversi della situazione dopo la scossa di terremoto che ha colpito la provincia". . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nuova scossa di terremoto nell'Avellinese, magnitudo tra 3.9 e 4.4