Nuova scossa di terremoto nell' Avellinese magnitudo 3.1

AGI - Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 km ed è parte di uno sciame che ha fatto segnalare scosse di magnitudo comprese tra 2.1 e superiori a 3 sin dalla notte appena trascorsa. Ieri, si era registrata un'altra scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 14.40 del 24 ottobre, con epicentro nell'area di Grottolella (Avellino) e sentita chiaramente in altre zone della regione, compresa Napoli.

