Nuova scossa di terremoto in Irpinia magnitudo 4.0

Iltempo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova scossa di terremoto registrata questa sera, alle 21.49, in Irpinia ha avuto una magnitudo 4. La scossa, secondo i dati dell'Ingv, è avvenuta 1 km da Montefredane, in provincia di Avellino, a una profondità di 14.1 km. 🔗 Leggi su Iltempo.it

