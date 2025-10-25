Nuova scossa di terremoto in Irpinia magnitudo 4.0

La nuova scossa di terremoto registrata questa sera, alle 21.49, in Irpinia ha avuto una magnitudo 4. La scossa, secondo i dati dell'Ingv, è avvenuta 1 km da Montefredane, in provincia di Avellino, a una profondità di 14.1 km. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nuova scossa di terremoto in Irpinia, magnitudo 4.0

