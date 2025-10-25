Nuova scossa di terremoto in Irpinia | magnitudo 3.1
Nuova scossa di terremoto in Irpinia: gli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato alle 10.18 una scossa di magnitudo 3.1 con epicentro ad un chilometro dal comune di Montefredane. “Desidero rassicurare la cittadinanza, al momento non si registrano danni a persone o cose, né segnalazioni di criticità dice il sindaco di Montefredane Ciro Aquino – Siamo in costante contatto con la Prefettura di Avellino, la Protezione Civile e l’Igv, che stanno monitorando con la massima attenzione l’evoluzione della situazione”. Gli uffici tecnici, aggiunge il primo cittadino, “stanno eseguendo verifiche sugli edifici scolastici e comunali per garantire la piena sicurezza di strutture e cittadini”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
