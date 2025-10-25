Nuova Scossa di Terremoto in Campania

Mondouomo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(articolo in aggiornamento) Magnitudo tra 3.9 e 4.4 ore 21:49 IT del 25-10-2025, provzona Avellino secondo INGV. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

nuova scossa di terremoto in campania

© Mondouomo.it - Nuova Scossa di Terremoto in Campania.

Leggi anche questi approfondimenti

nuova scossa terremoto campaniaTerremoto: scossa nell'Avellinese, magnitudo 3.9-4.4 - Nuova forte scossa di terremoto nell'Avellinese, distintamente sentita dalla popolazione. rainews.it scrive

nuova scossa terremoto campaniaTerremoto Irpinia oggi, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... Lo riporta fanpage.it

nuova scossa terremoto campaniaTerremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Scossa Terremoto Campania