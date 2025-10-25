Nuova rinascita per Francesco Bagnaia! Domina la Sprint di Sepang e manda un chiaro messaggio alla Ducati

Dopo aver toccato il fondo tra Mandalika e Phillip Island, Francesco Bagnaia ritrova improvvisamente il feeling di Motegi e completa un sabato perfetto a Sepang centrando la pole position ed imponendosi nella Sprint del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha dominato la gara breve, difendendo la pole in partenza e restando al comando dal primo all’ultimo giro con un ottimo passo che fa ben sperare anche in vista del GP domenicale. Il tre volte campione iridato, in assenza dell’infortunato Marc Marquez, manda dunque un chiaro segnale alla Ducati in vista della prossima stagione in cui proverà a giocarsi nuovamente il titolo con la GP26. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuova rinascita per Francesco Bagnaia! Domina la Sprint di Sepang e manda un chiaro messaggio alla Ducati

Altri contenuti sullo stesso argomento

Catania sta per vivere una nuova era di rinascita grazie a un ambizioso progetto di restauro e riqualificazione che riguarda due dei suoi luoghi più iconici. ' - facebook.com Vai su Facebook

Nuova rinascita per Francesco Bagnaia! Domina la Sprint di Sepang e manda un chiaro messaggio alla Ducati - Dopo aver toccato il fondo tra Mandalika e Phillip Island, Francesco Bagnaia ritrova improvvisamente il feeling di Motegi e completa un sabato perfetto a ... Scrive oasport.it

LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia in testa da solo, Bezzecchi cerca la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA BAGNAIA: "HO CAPITO COME GUIDARE QUESTA MOTO" Ultimo giro! Riporta oasport.it

MotoGP, Dall'Austria all'Australia, il crollo di Francesco Bagnaia - MotoGP: Fino al GP d'Austria il distacco più ampio patito in gara da Bagnaia è stato di 7 secondi, dall'Austria, invece, il minore è stato di 12. Si legge su gpone.com