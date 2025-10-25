Nuova perdita nell' acquedotto stop all' erogazione idrica in diversi quartieri

Nuovi disagi idrici in vista. Nel corso delle attività di monitoraggio sulla rete, l’Amam ha rilevato una consistente perdita in località Piano Bagni. Per consentire le necessarie operazioni di riparazione, si rende indispensabile interrompere temporaneamente il pompaggio sulla condotta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

