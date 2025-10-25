Nuova Mercedes Classe S | nel 2028 la nuova generazione
Mercedes?Benz S?Class prossima generazione. Ecco cosa sappiamo finora sulla futura S-Class di Mercedes?Benz — tra aggiornamenti imminenti e una nuova generazione in vista. Ti anticipo che alcune parti sono confermate, altre sono ancora speculative o in fase di sviluppo. Aggiornamento “mid-ciclo” (model year 2025). Questa è la S-Class attuale che riceve aggiornamenti significativi: Il sistema di guida automatizzata Drive Pilot raggiunge lo SAE Livello 3 in Germania, con velocità operative fino a 95 kmh in autostrada, dove è consentito al conducente fare altre attività mentre l’auto guida.. Il sistema d’infotainment MBUX è arricchito con intelligenza artificiale (ad esempio integrazione di ChatGPT tramite Microsoft Azure) e servizi digitali potenziati (navigazione con vista satellitare Google, streaming per i passeggeri posteriori). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
