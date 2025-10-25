Nuoto World Cup Toronto | Ceccon da record nei 50 dorso Razzetti d’argento nei 200 farfalla

Sportface.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Azzurri protagonisti nella seconda giornata: Ceccon secondo con primato personale, Razzetti argento nei 200 farfalla. Show O’Callaghan con il nuovo record mondiale nei 200 stile. Spettacolo e record nella seconda giornata della World Cup di nuoto in vasca corta a Toronto. Protagonisti anche gli azzurri, guidati da un Thomas Ceccon sempre più competitivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nuoto world cup torontoNuoto, World Cup a Toronto. Record italiano 200 dorso di Ceccon - (askanews) – Il record italiano, quasi preannunciato una settimana fa, di Thomas Ceccon nei 200 dorso vinti dal magiaro Hubert Kos che diventa l’uomo più veloce dei sempre. Segnala askanews.it

nuoto world cup torontoWorld Cup a Toronto. Super Ceccon. Record italiano nei 200 dorso più veloci di sempre - Il record italiano, quasi preannunciato una settimana fa, di Thomas Ceccon nei 200 dorso vinti dal magiaro Hubert Kos che diventa l'uomo più veloce dei sempre. Secondo federnuoto.it

World Cup a Toronto. Razzo e Ceccon secondi. O'Callaghan aggiorna la storia - Grandissime emozioni e record del mondo li regala anche la seconda giornata della terza ed ultima tappa della World Cup in svolgimento a Toronto. federnuoto.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuoto World Cup Toronto