Nuoto World Cup Toronto | Ceccon da record nei 50 dorso Razzetti d’argento nei 200 farfalla

Azzurri protagonisti nella seconda giornata: Ceccon secondo con primato personale, Razzetti argento nei 200 farfalla. Show O’Callaghan con il nuovo record mondiale nei 200 stile. Spettacolo e record nella seconda giornata della World Cup di nuoto in vasca corta a Toronto. Protagonisti anche gli azzurri, guidati da un Thomas Ceccon sempre più competitivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it